Приморье готовится к масштабной энергоперестройке

«В Приморье мы начинаем строительство линии электропередачи протяженностью почти 500 километров. Это будет один из самых крупных проектов в ближайшие два-три года. Это транзит 500 кВ “Приморская ГРЭС — Варяг”, то есть с севера на юг края. Он нужен для выдачи дополнительной мощности, потому что юг Приморья сейчас энергодефицитный. Проектирование почти завершено, в этом году начинаем строительство», — сказал он (цитаты по «Интерфаксу», 18+).