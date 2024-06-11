Приморье готовится к масштабной энергоперестройке

«Россети» планируют серьезно обновить энергоинфраструктуру в Приморском крае. Речь идёт о реконструкции двух высоковольтных линий и строительстве новой подстанции «Варяг», сообщает ИА PrimaMedia.
Cоответствующая закупка стоимостью до 53,73 млрд рублей размещена на сайте госзакупок.
Победитель тендера должен выполнить строительно-монтажные и пуско-наладочные работы.
Проект разбит на этапы. Первый подразумевает реконструкцию действующих ВЛ «500 кВ Владивосток — Лозовая» (с образованием ВЛ 500 кВ Варяг — Владивосток, ВЛ 500 кВ Варяг — Лозовая), и ВЛ «220 кВ Артёмовская ТЭЦ — Береговая-2» (с образованием ВЛ 220 кВ Артёмовская ТЭЦ — Варяг, ВЛ 220 кВ Варяг — Береговая-2), а также строительство подстанции «500 кВ Варяг».
Ещё один этап — это строительство самой линии ВЛ 500 кВ «Приморская ГРЭС — Варяг». Завершение работ намечено на конец 2025 года и конец 2026 года соответственно. Итоги закупки должны быть подведены не позднее 12 июля.
Глава «Россетей» Андрей Рюмин сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ-2024 (прим. ред.), что строительство ЛЭП в Приморье будет одним из крупнейших проектов для компании.
«В Приморье мы начинаем строительство линии электропередачи протяженностью почти 500 километров. Это будет один из самых крупных проектов в ближайшие два-три года. Это транзит 500 кВ “Приморская ГРЭС — Варяг”, то есть с севера на юг края. Он нужен для выдачи дополнительной мощности, потому что юг Приморья сейчас энергодефицитный. Проектирование почти завершено, в этом году начинаем строительство», — сказал он (цитаты по «Интерфаксу», 18+).
Ранее сообщалось что подстанция «Варяг» обеспечит в том числе энергоснабжение города-спутника и отдельных районов самого Владивостока, а также Приморского металлургического завода, который станет поставщиком продукции для судостроительного комплекса «Звезда».