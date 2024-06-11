Форум креативных индустрий «Создано на Дальнем Востоке» пройдет в Хабаровске

Сегодняшнее геополитическое расположение Дальнего Востока является второй предпосылкой. Рядом с нами находятся крупнейшие потребители и производители продуктов креативной экономики. На страны-партнеры, такие как Китай, приходится 54% мирового экспорта креативных товаров и услуг. Мы на Дальнем Востоке это четко понимаем и имеем уже давно наработанные горизонтальные торговые и экономические связи с соседями, которые позволяют нам довольно эффективно выходить и экспортировать на рынке Азии наши продукты.