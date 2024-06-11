Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Форум креативных индустрий «Создано на Дальнем Востоке» пройдет в Хабаровске

Масштабное событие примет более 3 тыс. участников из 11 субъектов ДФО.

Источник: Freepik

Открылась регистрация на Форум креативных индустрий «Создано на Дальнем Востоке», который пройдет 1—3 августа 2024 года в Хабаровске и станет событием федерального значения. Участие в форуме бесплатное, зарегистрироваться и посетить событие смогут все желающие. Форум проводится минвостокразвития России, корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики при поддержке правительства Хабаровского края, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе КРДВ.

1 и 2 августа основные мероприятия программы развернутся в терминале старого аэропорта Хабаровска. Специальные проекты и культурная часть будут проходить и на других площадках города. Масштабное событие примет более 3 тысяч участников из 11 субъектов Дальневосточного федерального округа, а также ведущих экспертов из числа представителей федеральных и региональных органов исполнительной власти, деятелей культуры и представителей креативного бизнеса: архитектуры и урбанистики, медиа, киноиндустрии и анимации, визуального искусства, гастрономии, музыкальной индустрии, разработки компьютерных игр, журналистики, дизайна и моды.

Целью форума является определение составных частей креативного каркаса Дальнего Востока и выработка специальных условий и мер поддержки, для последовательного роста вклада креативных индустрий в экономику макрорегиона.

"Ценность развития креативного сектора экономики заключается в увеличении добавленной стоимости производимых товаров и услуг традиционными для Дальнего Востока отраслями промышленности, а также в формировании новых индустрий и производственных цепочек.

Если говорить о предпосылках, то по своему культурному коду дальневосточники очень предприимчивые и креативные люди. Исторически на территории Дальнего Востока многое создавали с ноля, приходилось налаживать торговлю с соседями — носителями совершенно другой культуры и традиций.

Сегодняшнее геополитическое расположение Дальнего Востока является второй предпосылкой. Рядом с нами находятся крупнейшие потребители и производители продуктов креативной экономики. На страны-партнеры, такие как Китай, приходится 54% мирового экспорта креативных товаров и услуг. Мы на Дальнем Востоке это четко понимаем и имеем уже давно наработанные горизонтальные торговые и экономические связи с соседями, которые позволяют нам довольно эффективно выходить и экспортировать на рынке Азии наши продукты.

Ну и в-третьих, за счет дальневосточных преференциальных режимов, таких как территории опережающего развития и свободный порт Владивосток, уже сформирован большой портфель новых предприятий, которые производят товары реального сектора. И, естественно, с ними можно работать, добавляя к ним креативные составляющие", — отметила заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева.

На форуме будут представлены концепции новых креативных кластеров, которые уже создаются в четырех городах Дальнего Востока, а также будущий анимационный кластер Хабаровского края и другие перспективные инфраструктурные, образовательные и социальные проекты.