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Сроки строительства СКИФ могут сорвать в Новосибирске

В Новосибирске могут сорвать сроки строительства Сибирского кольцевого источника фотонов.

Источник: Сиб.фм

Вице-губернатор Новосибирской области Ирина Мануйлова сообщила о том, что в Сибирском кольцевом источнике фотонов начали монтаж оборудования.

По ее словам, сейчас идет набор сотрудников — к концу текущего года их количество может составить уже около 400 человек.

Зимой на установке планируют получить первое излучение.

Однако, как сообщалось ранее, первую станцию планировали запустить еще в конце 2023 года, но строительство отставало от графика.

Напомним, что новосибирские ученые создают высокочастотные импульсные лазеры.

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