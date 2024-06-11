Первый поезд по Тихоокеанской железной дороге прибудет в Хабаровский край в октябре

Соединение частей Тихоокеанской железной дороги, которая строится одновременно со стороны Республики Саха (Якутия) и побережья Охотского моря в Хабаровском крае, планируется в 2024 году. Об этом рассказал врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин в интервью телеканалу РБК, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Общая протяженность железной дороги составит 531 км, а с учетом разъездов и станций — 626 км. По ней будет доставляться уголь с Эльгинского месторождения в порт Эльга в Тугуро-Чумиканском районе.
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— Сто процентов мощностей указанной железной дороги будут задействованы уже в этом году. И я надеюсь, что в октябре, — а мы разговаривали с инвесторами, они рассчитывают завершить проект, который они строят ударными, опережающими темпами, — мы уже вобьем костыль, который скрепит часть дороги, которая идет из Якутии, с той частью дороги, которая строится на территории Хабаровского края, — сказал Дмитрий Демешин. На сегодняшний день ТЖД построена на 85%, строителям осталось уложить порядка 80 км пути. Грузооборот дороги рассчитан на 50 млн тонн угля в год.