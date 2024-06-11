Первый поезд по Тихоокеанской железной дороге прибудет в Хабаровский край в октябре

— Сто процентов мощностей указанной железной дороги будут задействованы уже в этом году. И я надеюсь, что в октябре, — а мы разговаривали с инвесторами, они рассчитывают завершить проект, который они строят ударными, опережающими темпами, — мы уже вобьем костыль, который скрепит часть дороги, которая идет из Якутии, с той частью дороги, которая строится на территории Хабаровского края, — сказал Дмитрий Демешин. На сегодняшний день ТЖД построена на 85%, строителям осталось уложить порядка 80 км пути. Грузооборот дороги рассчитан на 50 млн тонн угля в год.