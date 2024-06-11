Курс тенге на 11 июня, цены на нефть и металлы

Нефть: цены на нефть усилили рост на торгах в понедельник. Трейдеры ждут ежемесячных отчетов ОПЕК и Международного энергетического агентства по нефтяному рынку, которые будут опубликованы во вторник и среду соответственно. Кроме того, внимание инвесторов направлено на двухдневное заседание Федеральной резервной системы, завершающееся в среду. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:45 аст составила 80,46 долларов за баррель, что на 0,84 доллара (1,06%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Цена контрактов на нефть WTI на июль в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялась к этому времени на 0,94 доллара (1,24%), до 76,47 доллара за баррель.