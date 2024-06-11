Курс тенге на 11 июня, цены на нефть и металлы

Нефть: цены на нефть усилили рост на торгах в понедельник. Трейдеры ждут ежемесячных отчетов ОПЕК и Международного энергетического агентства по нефтяному рынку, которые будут опубликованы во вторник и среду соответственно. Кроме того, внимание инвесторов направлено на двухдневное заседание Федеральной резервной системы, завершающееся в среду. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:45 аст составила 80,46 долларов за баррель, что на 0,84 доллара (1,06%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Цена контрактов на нефть WTI на июль в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялась к этому времени на 0,94 доллара (1,24%), до 76,47 доллара за баррель.
Металлы: цены на золото в понедельник немного восстановились после сильнейшего за три с половиной года падения на предыдущей сессии. Инвесторы ждут выхода данных по инфляции в США и заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которое состоится позднее на этой неделе. Об этом пишет 1prime.ru.
По состоянию на 14.05 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 0,5%, до 2303,01 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX потеряли 0,2% и достигли 2320,70 доллара.
Криптовалюта: по данным портала investing.com, на 20:10 аст bitcoin торговался по 69 633,9 доллара. За последние 24 часа первая криптовалюта подорожала на 0,28%, а ее капитализация составила 1,37 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 3 694,29 доллар, понизившись в цене на 0,24%. Капитализация этой криптовалюты составила 442 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 2,54 трлн долларов.
Курс тенге: Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 11 июня. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 10 июня, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 10 июня.
1 австралийский доллар 295,18 тенге.
1 азербайджанский манат 2634,38 тенге.
10 армянский драм 11,59 тенге.
1 белорусский рубль 137,2 тенге.
1 бразильский реал 83,71 тенге.
10 венгерских форинтов 12,21 тенге.
1 гонконгский доллар 57,35 тенге.
1 грузинский лари 158,91 тенге.
1 датская крона 64,51 тенге.
1 дирхам ОАЭ 122,02 тенге.
1 доллар США 448,12 тенге.
1 евро 481,1 тенге.
1 индийская рупия 5,37 тенге.
1000 иранский риал 10,7 тенге.
1 канадский доллар 325,56 тенге.
1 китайский юань 61,83 тенге.
1 кувейтский динар 1461,01 тенге.
1 кыргызский сом 5,13 тенге.
1 малазийский ринггит 94,96 тенге.
1 мексиканский песо 24,29 тенге.
1 молдавский лей 25,46 тенге.
1 норвежская крона 41,78 тенге.
1 польский злотый 111,14 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 119,5 тенге.
1 российский рубль 5,05 тенге.
1 СДР 594,47 тенге.
1 сингапурский доллар 331,18 тенге.
1 таджикский сомони 42,12 тенге.
1 тайский бат 12,18 тенге.
1 турецкая лира 13,8 тенге.
100 узбекских сумов 3,56 тенге.
1 украинская гривна 11,07 тенге.
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 568,84 тенге.
1 чешская крона 19,52 тенге.
1 шведская крона 42,44 тенге.
1 швейцарский франк 500,02 тенге.
1 южноафриканский ранд 23,9 тенге.
100 южнокорейских вон 32,57 тенге.
1 японская иена 2,86 тенге.