В Крыму заявили, что планы по игорной зоне остаются в силе

Строительство игорный зоны на южном берегу Крыма в поселке Кацивели под Ялтой планировали начать в 2021 году, но затем планы отложили. Под создание игорной зоны «Золотой берег» выделено около 15 гектаров на месте недостроенного санатория. Земля в этом районе была передана в собственность республики из собственности муниципалитета Ялты. Строить планировали крупная крымская инвестиционная компания «Управляющая компания инфраструктурных проектов».