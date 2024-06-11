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В Крыму заявили, что планы по игорной зоне остаются в силе

С. -ПЕТЕРБУРГ, 11 июн — РИА Новости. Планы по строительству игорной зоны в Крыму остаются в силе, основные участники инвестиционного проекта определены, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава крымского парламента Владимир Константинов.

Источник: РИА "Новости"

Строительство игорный зоны на южном берегу Крыма в поселке Кацивели под Ялтой планировали начать в 2021 году, но затем планы отложили. Под создание игорной зоны «Золотой берег» выделено около 15 гектаров на месте недостроенного санатория. Земля в этом районе была передана в собственность республики из собственности муниципалитета Ялты. Строить планировали крупная крымская инвестиционная компания «Управляющая компания инфраструктурных проектов».

«С этим проектом ничего плохого не произошло. Определены основные действующие лица — это все известные организации в Российской Федерации, имеющие опыт, но ситуация, связанная со спецоперацией и отсутствием авиасообщения, безусловно вносит свои коррективы. Все необходимые от Крыма вопросы решены, все остается в силе», — сказал Константинов агентству.

По его словам, игорный бизнес высокорентабельный и привлекает интерес, в том числе, международной публики.