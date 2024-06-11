В Павлодарской области снизили цены на электричество

ТОО «Экибастузэнерго» подало уведомление в Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Павлодарской области о снижении цены на электрическую энергию для потребителей, использующих электрическую энергию не для бытовых нужд на 5,1% с 31,02 тенге до 29,45 тенге за 1 кВтч. и для потребителей, производящих социально-значимые продовольственные товары, использующих электрическую энергию не для бытовых нужд на 0,9% с 27,51 тенге до 27,26 тенге за 1 кВтч. (без учета НДС), передает DKNews.kz.
Сниженная цена вводится в действие с 1 июня 2024 года.
Снижение цены стало возможным после недавнего приостановления территориальными департаментами КРЕМ МНЭ РК действия лицензий на услуги по снабжению электрической энергии нерегулируемых энергоснабжающих организаций.
Напомним, данная работа проведена Правительством в рамках поручения Главы государства по исключению посреднических структур, в том числе непродуктивных посредников в цепочке электроснабжения потребителей.
Предпосылкой для снижения цены послужил переход потребителей (юридических лиц и бюджетных организаций области) от нерегулируемых энергоснабжающих организаций к гарантирующему поставщику электрической энергии (ТОО «Экибастузэнерго»), что повлияло в сторону увеличения объема предоставляемых услуг гарантирующего поставщика, соответственно и снижению цены.
Для бесперебойного получения услуг электроэнергии юридические лица и бюджетные организации города Экибастуз, ранее обсуживающиеся у нерегулируемых поставщиков, имеют возможность в оперативном порядке заключить соответствующие договоры с ТОО «Экибастузэнерго».