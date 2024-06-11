В Павлодарской области снизили цены на электричество

ТОО «Экибастузэнерго» подало уведомление в Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Павлодарской области о снижении цены на электрическую энергию для потребителей, использующих электрическую энергию не для бытовых нужд на 5,1% с 31,02 тенге до 29,45 тенге за 1 кВтч. и для потребителей, производящих социально-значимые продовольственные товары, использующих электрическую энергию не для бытовых нужд на 0,9% с 27,51 тенге до 27,26 тенге за 1 кВтч. (без учета НДС), передает DKNews.kz.