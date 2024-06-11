Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Свердловской области назвали самые высокооплачиваемые профессии

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 июня, УралПолит.Ru. В регионе самую большую зарплату получают сотрудники из страховой и финансовой сфер. Об этом сообщили в Свердловскстате.

Источник: Reuters

На сегодняшний день в сфере страховой и финансовой деятельности в среднем специалисты получают зарплату в размере 141,3 тысячи рублей в месяц. Сотрудникам, занимающимся переработкой и производством кокса, работодатели в среднем платят 140,3 тысячи рублей. Работники в сфере информации и связи получают около 127 тысяч рублей. Свердловчане, занимающиеся добыванием железной руды, в среднем зарабатывают 106 тысяч рублей в месяц, научные сотрудники — около 103 тысяч рублей, пишет «ФедералПресс».

экономика
занятость