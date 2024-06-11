На сегодняшний день в сфере страховой и финансовой деятельности в среднем специалисты получают зарплату в размере 141,3 тысячи рублей в месяц. Сотрудникам, занимающимся переработкой и производством кокса, работодатели в среднем платят 140,3 тысячи рублей. Работники в сфере информации и связи получают около 127 тысяч рублей. Свердловчане, занимающиеся добыванием железной руды, в среднем зарабатывают 106 тысяч рублей в месяц, научные сотрудники — около 103 тысяч рублей, пишет «ФедералПресс».
В Свердловской области назвали самые высокооплачиваемые профессии
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 июня, УралПолит.Ru. В регионе самую большую зарплату получают сотрудники из страховой и финансовой сфер. Об этом сообщили в Свердловскстате.