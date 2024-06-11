В Сириусе построят субтропический парк площадью 30 га

В парке посадят более 100 видов растений, здесь появятся водные объекты, фонтаны, мини-водопады, искусственный водоем с монументом ангела, а также тематические рекреационные зоны, кафе, детские площадки и другие архитектурные объекты. Растения для парка привезут из российских ботанических садов, а также из стран Азии.