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В Сириусе построят субтропический парк площадью 30 га

Парк с водоемом, монументом ангела, сотней видов растений и камней появится в Сириусе.

Источник: пресс-служба "Сириуса"

На ФТ «Сириус» откроют субтропический парк площадью 30 гектаров. Он будет размещен между новым концертным центром и Олимпийским парком.

«Новое общественное пространство проектируется как живой организм, который растет и изменяется в своей собственной динамике, как вечнозеленая зона и пример взаимодействия экологии и урбанистики», — рассказали в пресс-службе Сириуса.

В парке посадят более 100 видов растений, здесь появятся водные объекты, фонтаны, мини-водопады, искусственный водоем с монументом ангела, а также тематические рекреационные зоны, кафе, детские площадки и другие архитектурные объекты. Растения для парка привезут из российских ботанических садов, а также из стран Азии.

Парк станет символом углеродной нейтральности и произведением архитектурной и инженерной мысли. Откроется он в декабре 2024 года.

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