Воронежцы назвали самые переоцененные профессии

Итак, по результатам исследования, возглавили список самых переоцененных — депутаты. 20% опрошенных считают их зарплаты необоснованно высокими. О том, что IT-специалисты получают чересчур много, заявили 15% респондентов. Таким образом это направление оказалось на второй строчке антирейтинга. Третье место занимают госслужащие. 10% участников опроса считают, что представители этого сектора могли бы получать и поменьше.
Еще 7% опрошенных отметили, что неоправданно высокие зарплаты имеют футболисты, 5% считают, что меньше получать должны артисты, 3% недовольны тем, сколько сегодня могут зарабатывать популярные блогеры.
6% опрошенных отметили, что любой труд должен достойно оплачиваться.
Мужчины чаще оказывались недовольны слишком уж высокими зарплатами депутатов и чиновников разного ранга, женщины — говорили об огромных суммах, получаемых блогерами.