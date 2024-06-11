Воронежцы назвали самые переоцененные профессии

Итак, по результатам исследования, возглавили список самых переоцененных — депутаты. 20% опрошенных считают их зарплаты необоснованно высокими. О том, что IT-специалисты получают чересчур много, заявили 15% респондентов. Таким образом это направление оказалось на второй строчке антирейтинга. Третье место занимают госслужащие. 10% участников опроса считают, что представители этого сектора могли бы получать и поменьше.