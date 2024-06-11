По делу о запрете работы ТЦ «Гранд» в суд вызвали мэрию

В Советском районном суде в рамках подготовки к слушанию гражданского дела о запрете эксплуатации ТЦ «Гранд» на улице Русской произошёл интересный поворот. К слушаниям в качестве третьих лиц привлечены структуры администрации Владивостока.
Как сообщает телеграм-канал ОПС-медиа, представителю прокуратуры города предложено представить дополнительные документы в обоснование исковых требований. А с учётом заявленного представителем ответчика ходатайства и мнения участников процесса судом к участию в гражданском деле в качестве третьего лица привлечены управление градостроительства Владивостока и администрация Владивостока. Властные структуры будут участвовать в рассмотрении дела, как уполномоченные органы на выдачу разрешительных документов на ввод спорного объекта в эксплуатацию.
Напомним, что прокуратура оспаривает факт законности ввода в эксплуатацию ТЦ «Гранд» и последующих изменений. Иск о запрете эксплуатации предъявлен к собственникам помещений торгового центра, пока не будет получено соответствующее разрешение.
Правоохранители называют ТЦ небезопасным и считают, что его эксплуатация «создает угрозу жизни и здоровью граждан». По мнению надзорного органа, после комплексной реконструкции здания в 2003—2004 объект так и не ввели в эксплуатацию.