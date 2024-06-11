По делу о запрете работы ТЦ «Гранд» в суд вызвали мэрию

Как сообщает телеграм-канал ОПС-медиа, представителю прокуратуры города предложено представить дополнительные документы в обоснование исковых требований. А с учётом заявленного представителем ответчика ходатайства и мнения участников процесса судом к участию в гражданском деле в качестве третьего лица привлечены управление градостроительства Владивостока и администрация Владивостока. Властные структуры будут участвовать в рассмотрении дела, как уполномоченные органы на выдачу разрешительных документов на ввод спорного объекта в эксплуатацию.