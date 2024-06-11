Страны БРИКС намерены развивать сотрудничество по энергетике

Страны БРИКС намерены развивать энергетическое сотрудничество. Об этом стало известно по итогам совещания глав МИД, открывшегося в Нижнем Новгороде 10 июня. Как указано в совместном заявлении глав МИД государств, входящих в состав объединения, министры выразили намерение продвигать сотрудничество между странами БРИКС в области энергетики:
— Они подчеркнули, что обеспечение всеобщего доступа к недорогой и надежной энергии и энергетической безопасности является важнейшей основой для экономического развития, социальной стабильности, национальной безопасности и благосостояния всех стран мира.
Также они призвали сформировать устойчивые поставки энергоресурсов и технологий, необходимых для бесперебойного энергоснабжения. По обоюдному мнению глав МИД БРИКС, важно обеспечить всеобщий доступ к недорогим, надежным, доступным, современным и эффективным источникам энергии.
— Они также подчеркнули необходимость повышения энергетической безопасности и рыночной стабильности путем укрепления цепочек добавленной стоимости, продвижения открытых, прозрачных и конкурентоспособных рынков и обеспечения защиты критической энергетической инфраструктуры, — говорится в документе.
Напомним, в совещании глав МИД стран БРИКС приняли участие министры иностранных дел из более 20-ти стран.