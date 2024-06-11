Страны БРИКС намерены развивать сотрудничество по энергетике

Страны БРИКС намерены развивать энергетическое сотрудничество. Об этом стало известно по итогам совещания глав МИД, открывшегося в Нижнем Новгороде 10 июня. Как указано в совместном заявлении глав МИД государств, входящих в состав объединения, министры выразили намерение продвигать сотрудничество между странами БРИКС в области энергетики: