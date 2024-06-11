В Омске на территории бывших складов Минобороны снесли 28 строений

В Омске на территории военных складов на проспекте Карла Маркса разобрали 28 капитальных строений, об этом со ссылкой на департамент архитектуры и градостроительства мэрии Омска «Город55».
Как сообщили в ведомстве, заявки на снос были поданы с ноября 2021 года по апрель 2024 года. Площадь участка составляет около 5,3 га — он относится к землям населенных пунктов. На сегодня на территории устанавливают новый забор.
В мэрии заявили, что разрешение на строительство на этом участке не выдавали. Решение о категории земель оставили без изменений.
Ранее мы писали, что в Омске снесли забор у бывших военных складов Минобороны.