Воронежцам предлагают вакансию с зарплатой в полмиллиона рублей

Менеджеру по продажам элитной недвижимости предлагают заработную плату от 500 тысяч рублей на руки в месяц. Вакансия агентства, на которую могут претендовать и воронежцы, стала самой высокооплачиваемой по итогам июня. Об этом рассказали сегодня в пресс-службе платформы HH.ru.