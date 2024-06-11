Воронежцам предлагают вакансию с зарплатой в полмиллиона рублей

На втором месте ежемесячного рейтинга в Воронеже — вакансии стоматолога-ортопеда. Специалист требуется в одну из местных клиник. Профильному специалисту с опытом работы от шести лет обещают зарплату от 450 тысяч рублей на руки.
От 400 тысяч рублей на руки может в Воронеже получать управляющий директор в компании, которая занимается поставкой фурнитуры и комплектующих для мебели. От специалиста ожидают реорганизации всех процессов, развития продаж и внедрение эффективной системы динамического ценообразования.
В компанию, которая специализируется на реализации проектов в сфере машиностроения, требуется руководитель отдела продаж. Обязателен опыт работы в сфере продаж металлообрабатывающего оборудования, знание рынка и техники продаж. Платить обещают от 350 тысяч рублей в месяц. Подчеркивается, что верхнего лимита у зарплаты нет — все зависит от сотрудника.
На сегодняшний день почти четверть открытых в регионе вакансий предлагают зарплату выше 100 тысяч рублей. Чаще всего, что интересно, речь идет о таких отраслях как: розничная торговля, строительство, недвижимость и продукты питания.