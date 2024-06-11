У Экс-McDonald’s в Беларуси появился другой хозяин

А об уходе знаменитого бренда из Беларуси стало известно еще в ноябре 2022-го. Его должна была заменить российская сеть «Вкусно — и точка». Однако, в итоге кураторами работы сети остались экс-франчайзи «Макдональдса» «КСБ Виктори Рестораны». А уже весной 2023 года ресторанам дали новое название — Mak.by.