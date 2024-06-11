У Экс-McDonald’s в Беларуси появился другой хозяин

Компанию «Кволити Фуд» зарегистрировали год назад. Ее сферой обозначили деятельность ресторанов. Почти всеми акциями кампании (90%) владеет бизнесмен Алексей Савчук (совладелец компании «Молочные горки» и владелец бренда Exponenta). Собственник остальных — директор Mak.by Виктория Данько.
Раньше «КСБ Виктори Рестораны» были в собственности «КСБ Виктори Ресторантс ПТЕ. ЛТД». Их юрисдикция была в Сингапуре. Компаниями обладали через своих юридических лиц казахстанский бизнесмен Кайрат Боронбаев и Виктория Данько.
Как было известно ранее, в январе 2024 года Александр Лукашенко заявил, что у бывших ресторанов «Макдональдс» появился покупатель.
А об уходе знаменитого бренда из Беларуси стало известно еще в ноябре 2022-го. Его должна была заменить российская сеть «Вкусно — и точка». Однако, в итоге кураторами работы сети остались экс-франчайзи «Макдональдса» «КСБ Виктори Рестораны». А уже весной 2023 года ресторанам дали новое название — Mak.by.