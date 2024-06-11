Доллар и китайский юань дорожают на торгах во вторник

На старте торгов во вторник спрос и предложение на европейскую валюту пока отсутствовали. По итогам последних торгов, которые состоялись 10 июня, евро подешевел на 0,32% и остановился на уровне в 3,4570 рубля.
Что касается американской валюты, то она на старте торгов немного прибавила к своей вчерашней стоимости: по состоянию на 10:30 рост составил 0,08% до 3,1886 рубля.
Российская валюта снова начала торги с падения, потеряв в цене по состоянию на 10:39 0,03%. На торгах за 100 российских просили 3,5796 белорусских рубля.
Валюта Поднебесной в свою очередь поддержала тенденцию роста: по состоянию на 10:36 она прибавила в цене 0,10%. На бирже за 10 юаней предлагали 4,3853 рубля.