В Екатеринбурге взлетели цены на вторичное жилье. Один квадратный метр «вторички» обойдется горожанам в 126,8 тысяч рублей. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на федеральное агентство недвижимости «Этажи».
Цены на вторичное жилье стали выше на 13,8%. В мае 2023 года квадратный метр жилья достигал 112,1 тысячи рублей. В мае текущего года стоимость выросла на 14,7 тысячи рублей.
Однако отмечается, что в сравнении с маем в июне цены выросли не так уж сильно — на 0,21%. В сравнении с прошлогодними данными предложений на рынке вторичной недвижимости стало меньше. Показатель ниже на 1,06%.