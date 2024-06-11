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Национальный оператор такси может появиться в Беларуси

В Беларуси предлагают создать национального оператора такси.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси может появиться национальный оператор такси. Эта тема обсуждалась на телеканале СТВ.

Екатерина Станкевич, председатель Ассоциации профессиональных перевозчиков пассажиров «АППП», задалась вопросом:

— Почему не хотят признавать себя диспетчерами такси? Все очень просто, по нашему белорусскому законодательству, если ты не диспетчер такси, а какой-то агрегатор, то тебе сначала приходят все деньги, которые ты собрал за перевозки.

И продолжила:

— Оставляешь себе свою комиссию 20−27%, а потом перечисляешь перевозчикам.

А вот «если ты становишься диспетчером такси, деньги должны идти перевозчику напрямую, а потом он должен заплатить диспетчеру за услуги, которые ему предоставлены».

Продолжая тему, она заметила:

— И основная причина, почему не хотят регистрировать и признавать себя в качестве диспетчера… вы понимаете, что такое оборот от всех перевозок. Это десятки миллионов долларов, которые можно использовать в своих законных целях.

Екатерина Станкевич предлагает решить ряд проблем созданием национального оператора такси.

экономика