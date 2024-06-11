Из Керчи в Ялту налегке: как идет строительство дороги в обход Алушты

«Можно будет как с “Тавриды” доехать до южного берега Крыма с экономией в обход Симферополя порядка часа-полутора, так и двигаясь из Симферополя по старой Ялтинской трассе сократить путь в обход Алушты примерно на час», — рассказал он.
Участок от Перевального до Алушты разделен на два этапа: Перевальное — Изобильное и Изобильное — Алушта. Уже начат второй этап строительных работ.
«Протяженность участка от Изобильного до Алушты 7,8 км — на сегодняшний день строительная готовность его порядка 6%. Эта дорога будет идти в обход Алушты», — уточнил Тарасов.
На этом объекте планируется девять искусственных сооружений, включая две транспортные развязки и два тоннельных путепровода.
«Второй участок планируем ввести в эксплуатацию во второй половине 2026 года. Работы начались в прошлом году, стоимость работ порядка трех миллиардов рублей», — рассказал начальник службы автомобильных дорог.
Сейчас здесь проходят подготовительные работы: снос зеленых насаждений, переустройство инженерных сетей. Одновременно ведутся работы по возведению опор искусственных сооружений, мостов и путепроводов.
Работы на участке Донское — Перевальное ведутся с опережением графика. На строительстве задействованы более 70 единиц техники и около сотни работников. Работы должны быть завершены до 2026 года.