Маткапитал на четвертого и последующих детей одобрили в правительстве Петербурга

Региональный материнский капитал в Петербурге выплачивают с 2012 года. В 2024 году он составляет 203 837 рублей. По данным на 1 июня в городе выдали 69 517 сертификатов на маткапитал. В марте этого года в городской закон о маткапитале также внесли поправки, которые расширили перечень медицинских услуг, на которые его можно потратить.