Маткапитал на четвертого и последующих детей одобрили в правительстве Петербурга

Сейчас в Петербурге региональный маткапитал предоставляется при рождении или усыновлении только третьего ребенка. Поправки в закон «О материнском (семейном) капитале в Санкт-Петербурге», предложенные Бегловым в ходе его ежегодного отчета перед Законодательным Собранием города в мае, предполагают, что его будут предоставлять также при рождении четвертого и последующих детей.
Губернатор поручил предусмотреть увеличение расходов на маткапитал в городском бюджете. В этом году на него предусмотрено 892,6 миллиона рублей. Кроме того, программу маткапитала планируют продлить до 2030 года.
Региональный материнский капитал в Петербурге выплачивают с 2012 года. В 2024 году он составляет 203 837 рублей. По данным на 1 июня в городе выдали 69 517 сертификатов на маткапитал. В марте этого года в городской закон о маткапитале также внесли поправки, которые расширили перечень медицинских услуг, на которые его можно потратить.