Нижний Новгород обогнал Москву по росту цен на новостройки

Лидером рейтинга стал Омск, где средняя цена объекта на первичном рынке города составила 8,6 млн рублей, что на 10,5% больше, чем в январе. Второе место заняла Самара, где цена с начала года выросла на 7,8% — до 7,8 млн рублей, а на третьем месте — Красноярск с ростом на 7,1%, до 8,4 млн рублей.