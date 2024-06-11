В Петербурге в несколько раз повысили премии многодетным семьям

В Петербурге повышаются премии многодетным семьям. Так, региональный материнский капитал теперь будут выплачивать при рождении четвёртого и последующих детей. Соответствующие изменения в закон «О материнском (семейном) капитале в Санкт-Петербурге» 11 июня одобрены на рабочем совещании Александра Беглова с членами городского правительства.
«Никогда раньше в нашей стране не уделялось столько внимания поддержке семьи, как сейчас. Владимир Владимирович Путин подчеркнул — многодетная семья должна стать нормой. Региональный материнский капитал выплачивается в Петербурге с 2012 года. За эти годы он вырос более чем вдвое и сегодня составляет 203 837 рублей. Он доказал свою эффективность как мера поддержки многодетных семей», — рассказал Александр Беглов, добавив, что сейчас выплата предоставляется при рождении или усыновлении только третьего ребенка.
«Очень важно поддержать семьи, которые планируют четвертого и последующих детей», — отметил градоначальник. Он дал поручение предусмотреть увеличение расходов на маткапитал в бюджете города.
В 2024 году на эти цели выделяется 892,6 миллиона рублей. Также планируется продлить программу материнского капитала до 2030 года. По состоянию на 1 июня в городе выдано 69 тысяч 517 сертификатов на маткапитал.
К слову, в Петербурге ежегодно вручаются награды многодетным семьям — это федеральный орден «Родительская слава» и медаль ордена «Родительская слава». Одновременно с этим 14 семей получают почётное звание «За заслуги в воспитании детей» и соответствующей премии Санкт-Петербурга. К почётному званию «за заслуги в воспитании детей» прилагается премия, до недавнего времени составлявшая 100 тысяч — за первую степень, 50 тысяч — за вторую, 25 тысяч за третью.
По инициативе губерантора её собираются повысить с 25 тысяч рублей до 100 тысяч за третью степень, с 50 тысяч до 300 тысяч за вторую и со 100 тысяч до 500 тысяч за первую. Законопроект об этом повышении также утверждён 11 июня и отправлен на рассморение в Законодательное Собрание Северной столицы.
В пресс-службе городской администрации подчеркнули, что семьи, которые стали обладателями почётного звания «За заслуги в воспитании детей» в этом году, получат доплату к уже выданной «старой» премии.
Ранее стало известно, что с 1 августа этого года каждая семья при рождении ребёнка (помимо традиционной выплаты на Детскую карту) будет получать от города подарочный набор. А с 1 сентября посещение всех государственных детских садов в Петербурге станет бесплатным.