В Петербурге в несколько раз повысили премии многодетным семьям

По инициативе губерантора её собираются повысить с 25 тысяч рублей до 100 тысяч за третью степень, с 50 тысяч до 300 тысяч за вторую и со 100 тысяч до 500 тысяч за первую. Законопроект об этом повышении также утверждён 11 июня и отправлен на рассморение в Законодательное Собрание Северной столицы.