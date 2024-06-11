Евро подешевел, доллар не изменился на торгах во вторник

На старте торгов во вторник доллар демонстрировал небольшой рост, однако по факту остался без изменений. Его стоимость составляет 3,4318 белорусских рубля.
Евро в свою очередь снова подешевел: падение составило 0,73% до 3,4318 белорусских рубля.
Российский рубль, тем временем, пошел в рост, прибавив к предыдущей стоимости 0,01%, и остановился на отметке 3,5808 белорусских рубля за одну сотню.
Валюта Поднебесной — юань — также немного подорожал. Рост составил 0,07%, за 10 юаней сегодня просили 4,3840 белорусских рубля.