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Евро подешевел, доллар не изменился на торгах во вторник

МИНСК, 11 июн — Sputnik. Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже во вторник завершились ростом курса российской и китайской валют.

Источник: Sputnik.by

На старте торгов во вторник доллар демонстрировал небольшой рост, однако по факту остался без изменений. Его стоимость составляет 3,4318 белорусских рубля.

Евро в свою очередь снова подешевел: падение составило 0,73% до 3,4318 белорусских рубля.

Российский рубль, тем временем, пошел в рост, прибавив к предыдущей стоимости 0,01%, и остановился на отметке 3,5808 белорусских рубля за одну сотню.

Валюта Поднебесной — юань — также немного подорожал. Рост составил 0,07%, за 10 юаней сегодня просили 4,3840 белорусских рубля.

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