В Ялте более 100 семей переедут из аварийного жилья

Больше 100 семей в Ялте до конца 2024 года переедут из аварийного жилья. Как сообщила в своем Telegram-канале глава администрации курортного города Янина Павленко, местные власти уже начали формировать учетные дела и сверять данные.
Для того, чтобы переселить жителей курорта из старых квартир, сотрудники управления жилищной политики ведут планомерную работу. Чтобы сверить данные, семьи каждый четверг с 9:00 до 18:00 приглашают на площадь Советскую, 1.
«Это необходимо для формирования учетных дел, составления актуализированной квартирографии и планирования необходимого объема бюджета для проведения всех мероприятий по переселению», — отметила Павленко.
Она также добавила, что работа по расселению ведется по разным направлениям: заключаются инвестсоглашения с застройщиками, выявляется бесхозное жилье, а также вымороченные квартиры.
Напомним, до вхождения Крыма в состав РФ аварийный жилищный фонд полуострова составлял всего 24 многоквартирных дома. Там проживало больше 700 человек. Но после 2014 года власти республики начали работу по признанию многоквартирных домов аварийными.