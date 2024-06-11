В Воронеже почти истребили незаконную уличную торговлю

В центре Воронежа стало меньше несанкционированной торговли. Об этом свидетельствуют данные административной комиссии Ленинского района. На последнем заседании рассмотрели только одно дело о торговле в неустановленном месте.
В то же время по-прежнему регистрируется большое число нарушений правил благоустройства (30 протоколов). Три протокола касались нарушения требований по восстановлению после проведения земляных работ. Были жалобы и на нарушителей тишины и покоя граждан.
На прошедшем заседании на виновных наложили штрафы на общую сумму 278 тысяч рублей.