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В Воронеже почти истребили незаконную уличную торговлю

За месяц в Ленинском районе выявили только одного нарушителя.

В центре Воронежа стало меньше несанкционированной торговли. Об этом свидетельствуют данные административной комиссии Ленинского района. На последнем заседании рассмотрели только одно дело о торговле в неустановленном месте.

В то же время по-прежнему регистрируется большое число нарушений правил благоустройства (30 протоколов). Три протокола касались нарушения требований по восстановлению после проведения земляных работ. Были жалобы и на нарушителей тишины и покоя граждан.

На прошедшем заседании на виновных наложили штрафы на общую сумму 278 тысяч рублей.

торговля