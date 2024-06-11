Петербург отменит плату за детские сады и увеличит зарплаты «нянечкам»

Градоначальник подчеркнул, что важная мера социальной поддержки, которая вводится в Год семьи, затронет почти 267 тысяч юных горожан. Власти выделили на реализацию нововведения 2,8 миллиарда рублей из бюджета Северной столицы.
Мера коснется всех воспитанников детских садов, независимо от места регистрации. Беглов дал поручение проработать соглашение с Ленобластью, чтобы петербургские дети могли бесплатно ходить в областные детские сады.
Кроме того, с 1 августа зарплаты помощникам воспитателей детских садов вырастут на 16%. Беглов отметил, что «нянечки» выполняют много обязанностей, и сотрудники детских садов не раз обращались с просьбой увеличить зарплату помощницам воспитателей.
На увеличение зарплат более 11 тысячам сотрудников детских садов выделят 412 миллионов рублей из бюджета города, отметил губернатор.
Ранее Беглов назвал главной задачей властей создание комфортного города и заботу о семьях. Подробнее в нашем материале.