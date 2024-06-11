В мэрии рассказали, почему в Калининграде не хватает водителей автобусов

В Калининграде водителей автобусов не хватает, потому что работники уходят на пенсию, а молодежь за руль не садится. Об этом сообщили в мэрии города, отвечая на вопрос подписчицы во «ВКонтакте» в комментариях под постом.
«Средний возраст водителей автобусов 50+. Люди уходят на пенсию, а молодежь неохотно идет в эту профессию, тем более на городские перевозки, не только из-за зарплаты, которая, кстати, выше средней, но в основном из-за высокой ответственности за пассажиров и сложных условий работы», — говорится в сообщении городской администрации.
При этом отмечается, что нехватка водителей категории D — проблема не региона, а в целом России.
В муниципальном «Калининград-ГорТрансе» даже есть программа подготовки водителей с последующим трудоустройством. Власти надеются, что это поможет укомплектовать штат водителей в городе.