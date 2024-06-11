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Выяснилось, сколько стоит школьный выпускной в Нижнем Новгороде в 2024 году

Женский образ на школьный выпускной в Нижнем Новгороде в среднем обойдется в 8 200 рублей, мужской — в 9 500 рублей. Организация самого праздника будет стоит от 8 тысяч рублей за вечер. Это выяснили аналитики Авито.

Источник: РИА "Новости"

Согласно информации, средняя цена платья на выпускной на платформе Авито в Нижнем Новгороде — 2 500 рублей за вещи «с рук» и 3 000 — за новую. Продажи вечерних платьев в мае выросли на 44%.

Нарядные женские туфли в среднем покупали за 1 400 рублей. Также на платформе можно найти аксессуары для волос (средняя цена — 400 рублей).

Юноши в основном выбирают классические костюмы. В среднем он стоит 3 200 рублей. А средняя цена мужской рубашки — 1 900 рублей.

Также на платформе активно покупают мужские туфли (средняя цена — 2 700 рублей). В качестве альтернативы юноши также часто покупают кеды — их продажи выросли на 16%.

Что касается аксессуаров, галстук в среднем стоит 1 600 рублей, а галстук-бабочка — 500 рублей.

Спрос на организаторов выпускных вечеров по Нижнему Новгороду вырос на 124% по сравнению с прошлым годом. В среднем по городу организаторы за один праздничный вечер берут от 5 тысяч рублей.

Популярными местами для проведения праздника стали лофты и банкетные залы. Также в этом году на 168% увеличился спрос на кейтеринг на выпускной.

На 90% вырос спрос на услуги по организации транспорта для выпускников (по сравнением с апрелем). Заказ автобуса (или микроавтобуса) с водителем может стоить в среднем по городу около 1 тысячи рублей в час.

В среднем по России все затраты на торжество, включая праздничный образ и организацию вечера, составят 17 700 рублей для девушек и 17 500 рублей для юношей.