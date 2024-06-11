Скважины для воды в Симферопольском районе: где начнут работы в 2024 году

По информации главы РК, в первую очередь скважины будут пробурены в тех населенных пунктах, где есть соответствующий горизонт питьевой воды и существуют разводящие инженерные сети. Там же, где требуется дополнительное строительство сетей, программа будет выполнена за 2025 год.