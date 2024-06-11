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Скважины для воды в Симферопольском районе: где начнут работы в 2024 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн — РИА Новости Крым. В течение двух лет села Симферопольского района планируют обеспечить водой. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

«Принято решение о выделении 44 миллионов рублей на бурение скважин для обеспечения водой сел Симферопольского района. Планируется реализовать данную программу в течение двух лет», — говорится в сообщении официального Telegram-канала.

По информации главы РК, в первую очередь скважины будут пробурены в тех населенных пунктах, где есть соответствующий горизонт питьевой воды и существуют разводящие инженерные сети. Там же, где требуется дополнительное строительство сетей, программа будет выполнена за 2025 год.

Глава администрации Симферопольского района Денис Кратюк уточнил, что в этом году работы по бурению скважин начнутся в Строгановском массиве, селах Перевальное, Красное, Первомайское, Пожарское, Демьяновка, Прудовое, Аркадьевка, Родниковое. План-график работ опубликуют на сайте районной администрации.

ЖКХ