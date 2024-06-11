В аэропорту Сочи встретили первый прямой авиарейс из Бахрейна

В Сочи прилетели 164 туриста. Загрузка премьерного рейса составила 100 процентов. Пассажирам устроили приятный сюрприз — в национальных русских традициях их встречали казаки с песнями и караваем. Кроме того, туристам предложили попробовать кавказскую кухню, в том числе сыры и чурчхелу.
Как рассказал заместитель гендиректора по коммерческой деятельности компании «Аэродинамика» Александр Никонов, приход нового авиаперевозчика — это всегда большой плюс для города и аэропорта. «Активная работа по расширению маршрутной сети в аэропорту Сочи проводится с 2022 года, — отметил он пресс-службе воздушной гавани курорта. — Одним из приоритетных международных направлений является Ближний Восток. И мы будем продолжать работу по привлечению наших клиентов на ближневосточном направлении: в планах у нас Оман, Кувейт, Катар».
Принимающая сторона забронировала отели и организовала для гостей туристическую программу по основным объекты прибрежного и горного кластеров. «Сочи снова подтверждает статус курорта международного уровня, — процитировала слова заместителя главы Сочи Светлана Калинина пресс-служба администрации курорта. — Его потенциал с каждым годом привлекает все больше туристов как из России, так и из-за рубежа. В прошлом году наш город посетили около 18 тысяч иностранных туристов, в первом квартале 2024 года их число уже превысило 14 тысяч человек».
Перелет осуществил национальный перевозчик Бахрейна — авиакомпания Gulf Air совместно с туроператором «Свой ТС» Полеты в столицу Бахрейна будут выполняться на авиалайнерах Airbus A321 чартерными рейсами раз в неделю по понедельникам. Прилет в Сочи — в 20.15, вылет в Манаму — в 21.15.
Кстати.
Сейчас в расписании аэропорта Сочи — 22 международных направления. В этом летнем сезоне ожидается открытие еще не менее трех.