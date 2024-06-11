В аэропорту Сочи встретили первый прямой авиарейс из Бахрейна

Принимающая сторона забронировала отели и организовала для гостей туристическую программу по основным объекты прибрежного и горного кластеров. «Сочи снова подтверждает статус курорта международного уровня, — процитировала слова заместителя главы Сочи Светлана Калинина пресс-служба администрации курорта. — Его потенциал с каждым годом привлекает все больше туристов как из России, так и из-за рубежа. В прошлом году наш город посетили около 18 тысяч иностранных туристов, в первом квартале 2024 года их число уже превысило 14 тысяч человек».