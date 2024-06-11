В Ростовской области может появиться рыбохозяйственный сбор

В обращении отмечается, что река Дон — это место, где нерестятся, зимуют и обитают ценные виды рыб, занесенные в Красную книгу, а также промысловые рыбы, однако в то же время это один из основных путей судового транспортного коридора европейской части России. Навигация необходима экономике для транспортировки продукции донских предприятий. Но при этом транспортная речная навигация негативно отражается на экосистеме Дона.
«По мнению депутатов, установление специального рыбохозяйственного сбора, имеющего целевое назначение в финансировании компенсационных мероприятий, позволит минимизировать последствия пагубного влияния коммерческих судов. Средства специального сбора предлагается направить на поддержание поголовья рыбы в Дону», — сказано в материалах Законодательного Собрания Ростовской области.
В рамках «правительственного часа» донские депутаты вместе с руководством профильного министерства обсудили вопрос экологического благополучия в Ростовской области как реализации одной из национальных целей, определенных президентом в новом майском Указе. Была поднята проблема повышения эффективности обращения с отходами производств и потребления.
В донском регионе функционируют три мусороперерабатывающих завода, однако у жителей области возникает множество вопросов к операторам: нарушается график вывоза отходов, площадки сбора мусора не всегда содержатся в надлежащем состоянии, не хватает контейнеров.
«Вопрос с вывозом мусора очень остро стоит в отдельных муниципалитетах. Эта ситуация напрямую влияет на экологическое благополучие человека в каждом конкретном населенном пункте, поэтому находится на постоянном контроле депутатского корпуса. По итогам обсуждения профильному комитету донского парламента поручено вместе с министерством ЖКХ проконтролировать нормализацию ситуации в этой сфере и доложить о результатах на заседании Законодательного Собрания 25-го июля», — отметил председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.
Кроме того, донские депутаты приняли поправки в областной закон о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, которые позволят использовать резервы финансовых и материальных ресурсов при введении режима повышенной готовности.