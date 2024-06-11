В Ростовской области может появиться рыбохозяйственный сбор

В обращении отмечается, что река Дон — это место, где нерестятся, зимуют и обитают ценные виды рыб, занесенные в Красную книгу, а также промысловые рыбы, однако в то же время это один из основных путей судового транспортного коридора европейской части России. Навигация необходима экономике для транспортировки продукции донских предприятий. Но при этом транспортная речная навигация негативно отражается на экосистеме Дона.