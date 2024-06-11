В пути следования предусмотрены остановки на станциях: Заречная, Батайск, Орловка-Кубанская, Староминская-Тимашевская и Старощербиновская. Стоимость билета по полному тарифу на весь маршрут составит 486 рублей.
Подробную информацию о действующем расписании можно получить на сайтах ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».
Из Ростова-на-Дону в Ейск запустят рельсовые автобусы
Сезонные рельсовые автобусы начнут курсировать между Ростовской областью и Азовским побережьем Краснодарского края только в выходные дни. Поезда будут отправляться из Ростова-на-Дону в 07:54 и прибывать в Ейск в 11:35. В обратном направлении из Ейска рейс назначен на 19:09, с прибытием в донскую столицу в 22:03.
В пути следования предусмотрены остановки на станциях: Заречная, Батайск, Орловка-Кубанская, Староминская-Тимашевская и Старощербиновская. Стоимость билета по полному тарифу на весь маршрут составит 486 рублей.