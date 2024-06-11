Из Ростова-на-Дону в Ейск запустят рельсовые автобусы

Сезонные рельсовые автобусы начнут курсировать между Ростовской областью и Азовским побережьем Краснодарского края только в выходные дни. Поезда будут отправляться из Ростова-на-Дону в 07:54 и прибывать в Ейск в 11:35. В обратном направлении из Ейска рейс назначен на 19:09, с прибытием в донскую столицу в 22:03.