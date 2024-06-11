В Екатеринбурге рекультивируют полигон по переработке мусора

Также известно, что выполнять биологический этап рекультивации будут с мая по сентябрь 2024 года. Срок проведения работ в целом — до ноября 2024 года. Подрядчик будет заниматься мониторингом и обслуживанием полигона еще в течении трех лет после рекультивации.