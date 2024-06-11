В Екатеринбурге рекультивируют полигон по переработке мусора

В Екатеринбурге рекультивируют земельный участок на территории полигона твердых бытовых отходов. Депутаты городской думы 11 июня оценили результаты работ в ходе выездного заседания. Об этом сообщили в администрации Екатеринбурга.
— На данный момент у нас почти полностью завершен технологический этап. То есть осталось обустройство водоотводной канавы. Далее предусмотрены работы по биологическому этапу, — рассказал председатель комитета по экологии и природопользованию администрации города Игорь Русинов.
На данный момент уже сформировали массив полигона из отходов, обустроили 126 скважин для дегазации, сформировали выравнивающий и изолирующий слои из песка. Кроме того, уже установили маты из бетонита. Это специальный материл, который изолирует массив отходов от влаги.
Также известно, что выполнять биологический этап рекультивации будут с мая по сентябрь 2024 года. Срок проведения работ в целом — до ноября 2024 года. Подрядчик будет заниматься мониторингом и обслуживанием полигона еще в течении трех лет после рекультивации.