Овощи стали дешевле. Как изменились цены в мае

С февраля по апрель показатель годовой инфляции держался на уровне 5,6%, в мае вырос на 0,1%, а по отношению к декабрю 2023 г. вырос на 2,8%.
Индекс потребительских цен на товары и услуги в мае 2024 г. вырос на 5,7% относительно аналогичного периода 2023 г. Так за год продукты в Беларуси стали дороже на 6,2%, непродовольственные товары — на 4,1%, а услуги — на 6,9%.
К апрелю 2024 года цены на непродовольственные товары и услуги выросли на 0,2%, а продовольственные товары подешевели на 0,04%. Среди продуктов питания наибольший рост цен наблюдался на кур (цыплят, включая бройлеров) (+1,3%), кондитерские изделия (+1,1%) и фрукты (+0,6%).
А вот овощи стали дешевле на 12,8%. Из непродовольственных товаров больше всего подорожали печатные издания (+1,6%), синтетические моющие средства (+1%) и лекарства (+0,7%).
А вот обувь потеряла в цене 0,6%. Существенно выросли цены на услуги железнодорожного транспорта (+3,9%), санаторно-оздоровительные услуги (+1,3%), а также услуги культуры (0,7%). Услуги же международного туризма подешевели на 1,2%.