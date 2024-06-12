Овощи стали дешевле. Как изменились цены в мае

Индекс потребительских цен на товары и услуги в мае 2024 г. вырос на 5,7% относительно аналогичного периода 2023 г. Так за год продукты в Беларуси стали дороже на 6,2%, непродовольственные товары — на 4,1%, а услуги — на 6,9%.