Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Овощи стали дешевле. Как изменились цены в мае

Индекс потребительских цен на товары и услуги в мае по сравнению с апрелем составил 100,1%, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на данные Белстата.

Источник: РИА "ФедералПресс"

С февраля по апрель показатель годовой инфляции держался на уровне 5,6%, в мае вырос на 0,1%, а по отношению к декабрю 2023 г. вырос на 2,8%.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в мае 2024 г. вырос на 5,7% относительно аналогичного периода 2023 г. Так за год продукты в Беларуси стали дороже на 6,2%, непродовольственные товары — на 4,1%, а услуги — на 6,9%.

К апрелю 2024 года цены на непродовольственные товары и услуги выросли на 0,2%, а продовольственные товары подешевели на 0,04%. Среди продуктов питания наибольший рост цен наблюдался на кур (цыплят, включая бройлеров) (+1,3%), кондитерские изделия (+1,1%) и фрукты (+0,6%).

А вот овощи стали дешевле на 12,8%. Из непродовольственных товаров больше всего подорожали печатные издания (+1,6%), синтетические моющие средства (+1%) и лекарства (+0,7%).

А вот обувь потеряла в цене 0,6%. Существенно выросли цены на услуги железнодорожного транспорта (+3,9%), санаторно-оздоровительные услуги (+1,3%), а также услуги культуры (0,7%). Услуги же международного туризма подешевели на 1,2%.