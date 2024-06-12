Нацбанк Беларуси обновил курс доллара и курс евро на 12 июня 2024

Напомним, курсы НБРБ в отношении этих валют на 11 июня 2024, вторник, выглядели так: 1 доллар США был равен 3,1862 рубля, 1 евро — 3,4234 BYN, 100 российских рублей — 3,5806 белорусского рубля. То есть Нацбанк оставил 12 июня курс доллара США на уровне предыдущего дня, курс евро в Беларуси чуть вырос после резкого снижения накануне, а российского рубля чуть укрепился.