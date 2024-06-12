Бензин всех марок и дизельное топливо подорожали в Татарстане

Необходимо отметить, что в апреле текущего года инфляция в республике ускорилась до 7,67% в годовом выражении. По итогам апреля бензин марки АИ-92 подорожал на 0,64% по сравнению с декабрем 2023-го, АИ-95 — на 0,76%, АИ-98 и выше — на 0,83%, а дизель — на 0,20%.