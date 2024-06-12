В Омске закрывается модный ресторан, который проработал меньше года

На «Авито» появилось объявление о сдаче в аренду помещения на проспекте К. Маркса, 18/1. На первом этаже со свободной планировкой и отдельным входом сдаётся действующая гастро-кофейня GURU.
«Высокий пешеходный и автомобильный трафик. Стоянка для автомобилей. Имеется возможность перепланировки. Направление использования — любое (общепит, парикмахерская и сопутствующие услуги, бытовое обслуживание, торговля, или что-то еще — на ваш выбор)», — написано в объявлении.
Напомним, ресторан открылся в августе прошлого года. Он занял помещение бывшего бара «Давай на ты». Управляющий новым заведением Андрей Своринский тогда рассказал порталу Om1.ru, что это будет гастро-кофейня с широкой кофейной картой и завтраками в течение всего дня. В меню — завтраки, пасты, бургеры, салаты и десерты от собственного кондитера. В заведении предлагали не только кофе, но и лимонады, классические и слабоалкогольные напитки.