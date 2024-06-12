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Не исключены нештатные ситуации: к алматинцам обратились с предупреждением

В Алматы с 17 по 28 июня 2024 года на территории всех районов города будут проводить гидравлические испытания тепловых сетей после ремонта, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В течение этих дней с 04:00 до 07:00, когда непосредственно будет происходить проверка магистральных и распределительных трубопроводов, жителям города рекомендуют быть предельно внимательными, соблюдать правила предосторожности.

«Несмотря на меры обеспечения безопасности, не исключены нештатные ситуации: выход на поверхность воды, частичное разрушение дорожного покрытия и др.», — предупредили в ТОО «Алматинские тепловые сети».

В таких случаях не нужно предпринимать никаких самостоятельных действий. Немедленно покиньте место происшествия, сообщив о нем в ТОО «Алматинские тепловые сети» по телефонам: 378−06−48, 378−06−62 (прямой номер), call-центр: 341−07−00 или 341−07−77 (добавочный 1011 или 1014), а также 109.

График проведения испытаний теплосетей:

17 июня.

  • Алмалинский и Жетысуский районы: Райымбека — Бродского — Рыскулова — Сейфуллина.

17 по 21 июня.

Алмалинский, Медеуский и Жетысуский районы:

  • Богенбай батыра — Муратбаева — Макатаева — Сейфуллина — Тобаякова — Назарбаева — Маметовой — Уалиханова.

Бостандыкский район:

  • Аскарова — микрорайон Мирас — санаторий «Алматы» — Саина — Аль-Фараби — микрорайон Казахфильм — Рыскулбекова — Каблукова — Басенова — Утепова — Розыбакиева — Жарокова — микрорайон Алмагуль — Ходжанова — КазНУ — Тимирязева — М. Ганди — Назарбаева;
  • Лисянского — Розыбакиева — Жарокова — Экспериментальная база — Ходжанова — аль-Фараби — микрорайон Алмагуль;
  • микрорайоны Орбита-1, 2, 3, 4 — Саина — Рыскулбекова — Розыбакиева — речка Большая Алматинка — Утепова — Жарокова — Басенова.

Медеуский район:

  • Тайманова — Чайкиной — Достык — Мендикулова — Аль-Фараби — Жолдасбекова — Достык — Байжанова — санаторий МВД.

Алмалинский, Жетысуский и Медеуский районы:

  • Сейфуллина — Рыскулова — Джангильдина — Райымбека — Куратова — Гоголя.

18 и 19 июня

Ауэзовский, Наурызбайский, Алмалинский районы:

  • Абая — Райымбека — Яссауи — Гайдара.

19 июня

  • Алатауский район: Райымбека — Отрарская — Рыскулова — Н. Данченко;
  • Алмалинский район: Чокина — Петрова — Карасай батыра — Райымбека.

20 июня

  • Наурызбайский район: Проектируемая — Айтбаева — Райымбека — Алты Алаш.

21 июня

  • Алатауский район: Монке би — Момышулы — Райымбека — Фаризы Онгарсыновой;
  • Алмалинский и Бостандыкский районы:
  • Карасай батыра — Макатаева — Розыбакиева — Шарипова.

20 и 21 июня

  • Ауэзовский, Наурызбайский и Бостандыкский районы:
  • Толе би — Сатпаева — Ашимова — Ислама Каримова.

24 июня

Наурызбайский район:

  • Райымбека — Жунусова — Абая — Алтын Орда.

Алмалинский и Бостандыкский районы:

  • Карасай батыра — Тимирязева — Шагабутдинова — Розыбакиева.

24 по 28 июня

  • Алмалинский и Бостандыкский районы: Айтеке би — Панфилова — Сатпаева — Масанчи; Панфилова — Абая — Желтоксан — Тимирязева — речка Есентай — Гоголя.
  • Жетысуский и Турксибский районы: Рыскулова — Сейфуллина — Северное кольцо — Бурундайская.

Медеуский, Алмалинский и Бостандыкский районы:

  • Гоголя — Курганская — Сатпаева — Чайковского.

25 июня

  • Алатауский район: Монке би — Момышулы — Фаризы Онгарсыновой — микрорайон Зердели.

25 и 26 июня

Ауэзовский и Алмалинский районы:

  • Рыскулбекова — р. Большая Алматинка — Саина — Куанышбаева.

26 июня

Алмалинский и Бостандыкский районы:

  • Кабанбай батыра — Жандосова — Варламова — Айманова.
  • Алатауский район: поселок Аққайнар — Мамбетова — южная сторона БАКа.

26 и 27 июня

  • Ауэзовский район: Улугбека — Жандосова — Саина — Садвакасова.

28 июня

Алмалинский и Бостандыкский районы:

  • Карасай батыра — Утепова — Розыбакиева — Байзакова.

«Всем потребителям, проживающим в контурах указанных территорий, горячее водоснабжение будет полностью сохранено. Гидравлические испытания проводятся для проверки состояния теплосетей, их оборудования и выявления проблемных участков трубопроводов в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам», — говорится в сообщении ТОО «Алматинские тепловые сети».

ЖКХ