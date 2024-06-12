Не исключены нештатные ситуации: к алматинцам обратились с предупреждением

В течение этих дней с 04:00 до 07:00, когда непосредственно будет происходить проверка магистральных и распределительных трубопроводов, жителям города рекомендуют быть предельно внимательными, соблюдать правила предосторожности.
«Несмотря на меры обеспечения безопасности, не исключены нештатные ситуации: выход на поверхность воды, частичное разрушение дорожного покрытия и др.», — предупредили в ТОО «Алматинские тепловые сети».
В таких случаях не нужно предпринимать никаких самостоятельных действий. Немедленно покиньте место происшествия, сообщив о нем в ТОО «Алматинские тепловые сети» по телефонам: 378−06−48, 378−06−62 (прямой номер), call-центр: 341−07−00 или 341−07−77 (добавочный 1011 или 1014), а также 109.
График проведения испытаний теплосетей:
17 июня.
- Алмалинский и Жетысуский районы: Райымбека — Бродского — Рыскулова — Сейфуллина.
17 по 21 июня.
Алмалинский, Медеуский и Жетысуский районы:
- Богенбай батыра — Муратбаева — Макатаева — Сейфуллина — Тобаякова — Назарбаева — Маметовой — Уалиханова.
Бостандыкский район:
- Аскарова — микрорайон Мирас — санаторий «Алматы» — Саина — Аль-Фараби — микрорайон Казахфильм — Рыскулбекова — Каблукова — Басенова — Утепова — Розыбакиева — Жарокова — микрорайон Алмагуль — Ходжанова — КазНУ — Тимирязева — М. Ганди — Назарбаева;
- Лисянского — Розыбакиева — Жарокова — Экспериментальная база — Ходжанова — аль-Фараби — микрорайон Алмагуль;
- микрорайоны Орбита-1, 2, 3, 4 — Саина — Рыскулбекова — Розыбакиева — речка Большая Алматинка — Утепова — Жарокова — Басенова.
Медеуский район:
- Тайманова — Чайкиной — Достык — Мендикулова — Аль-Фараби — Жолдасбекова — Достык — Байжанова — санаторий МВД.
Алмалинский, Жетысуский и Медеуский районы:
- Сейфуллина — Рыскулова — Джангильдина — Райымбека — Куратова — Гоголя.
18 и 19 июня
Ауэзовский, Наурызбайский, Алмалинский районы:
- Абая — Райымбека — Яссауи — Гайдара.
19 июня
- Алатауский район: Райымбека — Отрарская — Рыскулова — Н. Данченко;
- Алмалинский район: Чокина — Петрова — Карасай батыра — Райымбека.
20 июня
- Наурызбайский район: Проектируемая — Айтбаева — Райымбека — Алты Алаш.
21 июня
- Алатауский район: Монке би — Момышулы — Райымбека — Фаризы Онгарсыновой;
- Алмалинский и Бостандыкский районы:
- Карасай батыра — Макатаева — Розыбакиева — Шарипова.
20 и 21 июня
- Ауэзовский, Наурызбайский и Бостандыкский районы:
- Толе би — Сатпаева — Ашимова — Ислама Каримова.
24 июня
Наурызбайский район:
- Райымбека — Жунусова — Абая — Алтын Орда.
Алмалинский и Бостандыкский районы:
- Карасай батыра — Тимирязева — Шагабутдинова — Розыбакиева.
24 по 28 июня
- Алмалинский и Бостандыкский районы: Айтеке би — Панфилова — Сатпаева — Масанчи; Панфилова — Абая — Желтоксан — Тимирязева — речка Есентай — Гоголя.
- Жетысуский и Турксибский районы: Рыскулова — Сейфуллина — Северное кольцо — Бурундайская.
Медеуский, Алмалинский и Бостандыкский районы:
- Гоголя — Курганская — Сатпаева — Чайковского.
25 июня
- Алатауский район: Монке би — Момышулы — Фаризы Онгарсыновой — микрорайон Зердели.
25 и 26 июня
Ауэзовский и Алмалинский районы:
- Рыскулбекова — р. Большая Алматинка — Саина — Куанышбаева.
26 июня
Алмалинский и Бостандыкский районы:
- Кабанбай батыра — Жандосова — Варламова — Айманова.
- Алатауский район: поселок Аққайнар — Мамбетова — южная сторона БАКа.
26 и 27 июня
- Ауэзовский район: Улугбека — Жандосова — Саина — Садвакасова.
28 июня
Алмалинский и Бостандыкский районы:
- Карасай батыра — Утепова — Розыбакиева — Байзакова.
«Всем потребителям, проживающим в контурах указанных территорий, горячее водоснабжение будет полностью сохранено. Гидравлические испытания проводятся для проверки состояния теплосетей, их оборудования и выявления проблемных участков трубопроводов в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам», — говорится в сообщении ТОО «Алматинские тепловые сети».