Не исключены нештатные ситуации: к алматинцам обратились с предупреждением

В таких случаях не нужно предпринимать никаких самостоятельных действий. Немедленно покиньте место происшествия, сообщив о нем в ТОО «Алматинские тепловые сети» по телефонам: 378−06−48, 378−06−62 (прямой номер), call-центр: 341−07−00 или 341−07−77 (добавочный 1011 или 1014), а также 109.