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Выяснилось, граждане каких стран чаще всего посещают Узбекистан закупаться

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. С начала года по апрель нашу страну с коммерческими целями посетили 38,4 тысячи иностранцев, передает корреспондент Podrobno.uz.

По данным Агентства статистики, этот показатель увеличился в 2,7 раза — на 24,4 тысячи человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По подсчетам, больше всего закупаться в Узбекистан приехало граждан из Туркменистана — 23 376 человек, на втором месте Таджикистан — 11 186 человек, замыкает тройку Афганистан — 1087 человек.

Далее список выглядит следующим образом:

  • Китай — 547 человек;
  • Турция — 410 человек;
  • Индия — 366 человек;
  • Кыргызстан— 231 человек;
  • Южная Корея — 227 человек;
  • Иран — 115 человек;
  • США — 115 человек;
  • Другие страны — 747 человек.