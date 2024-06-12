Выяснилось, граждане каких стран чаще всего посещают Узбекистан закупаться

По данным Агентства статистики, этот показатель увеличился в 2,7 раза — на 24,4 тысячи человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По подсчетам, больше всего закупаться в Узбекистан приехало граждан из Туркменистана — 23 376 человек, на втором месте Таджикистан — 11 186 человек, замыкает тройку Афганистан — 1087 человек.
Далее список выглядит следующим образом:
- Китай — 547 человек;
- Турция — 410 человек;
- Индия — 366 человек;
- Кыргызстан— 231 человек;
- Южная Корея — 227 человек;
- Иран — 115 человек;
- США — 115 человек;
- Другие страны — 747 человек.