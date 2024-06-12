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В Россию не пустили партию белорусской говядины

Смоленская таможня пресекла незаконный ввоз говядины из Беларуси в Россию, сообщает пресс-служба российского ведомства.

Уточняется, что фургон таможенники остановили у населенного пункта Архиповка Смоленского района. В ходе осмотра было найдено около двух тонн говядины, которая лежала на картоне.

«Перевозка осуществлялась с нарушением температурного режима и санитарных норм в автомобиле, не оборудованном для транспортировки данного вида продукции», — говорится в сообщении.

Также у продукции отсутствовали товаросопроводительные документы и ветеринарный сертификат.

Товар для дополнительной проверки передали сотрудникам Россельхознадзора.