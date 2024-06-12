В Россию не пустили партию белорусской говядины

Уточняется, что фургон таможенники остановили у населенного пункта Архиповка Смоленского района. В ходе осмотра было найдено около двух тонн говядины, которая лежала на картоне.
«Перевозка осуществлялась с нарушением температурного режима и санитарных норм в автомобиле, не оборудованном для транспортировки данного вида продукции», — говорится в сообщении.
Также у продукции отсутствовали товаросопроводительные документы и ветеринарный сертификат.
Товар для дополнительной проверки передали сотрудникам Россельхознадзора.