Что происходит на рынке недвижимости Узбекистана

ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Рынок жилой недвижимости Узбекистана демонстрирует позитивную динамику второй месяц подряд, сообщается в регулярном обзоре Центра экономических исследований и реформ (ЦЭИР).
«В апреле объем продаж вырос на 11%, а в мае — на 9%. Несмотря на небольшое замедление темпов, сохранение положительной тенденции свидетельствует об устойчивом оживлении покупательской активности в данном сегменте», — говорится в обзоре.
В мае 2024-го в республике продали 21,6 тыс. единиц жилья, что более чем на 9% превышает апрельские показатели.
Рынок аренды жилья в Ташкенте
По сравнению с апрелем, в большинстве районов столицы существенных изменений цен не зафиксировано, рост составил лишь 1,2%.
«Средняя стоимость аренды за квадратный метр жилья в Ташкенте достигла 8,4 долл», — говорится в обзоре.
Самые дорогие съемные квартиры — в Мирабадском, Шайхантахурском и Яккасарайском районах: в среднем снять жилье там обойдется в $10,5 долл. за кв. м.
Более доступные варианты аренды ($6,4 за кв. м.) — в Учтепинском, Сергелийском и Бектемирском районах.
При этом, относительно апреля прошлого года, столичный рынок аренды уменьшился на 6,7%.
Вторичный рынок недвижимости
В мае цены на вторичное жилье по республике незначительно выросли (на 1,3%), тогда как в годовом выражении стоимость вторички увеличилась на 10,3%, что ближе к инфляционным показателям.
Таким образом, долгосрочный восходящий тренд в ценах на вторичное жилье сохраняется.
В мае ценовая ситуация в Ташкенте не претерпела существенных изменений.
«Рост цен в столице в мае составил 1,1%, что соответствует показателю предыдущего месяца. В годовом выражении, по сравнению с маем 2023 года, рост цен на вторичном рынке жилья столицы составил 11,1%», — свидетельствуют данные, представленные в обзоре.
В разрезе районов Ташкента самые высокие темпы роста цен на вторичку в мае зафиксированы в Мирзо-Улугбекском, Чиланзарском и Учтепинском районах.
В среднем по этим трем районам повышение стоимости вторичного жилья составило 1,5%.