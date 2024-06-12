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Что происходит на рынке недвижимости Узбекистана

Центр экономических исследований и реформ в своем регулярном обзоре проанализировал изменения, которые произошли на рынке недвижимости Узбекистана в течение месяца: объем продаж вырос, долгосрочный восходящий тренд в ценах на вторичку сохраняется.

ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Рынок жилой недвижимости Узбекистана демонстрирует позитивную динамику второй месяц подряд, сообщается в регулярном обзоре Центра экономических исследований и реформ (ЦЭИР).

«В апреле объем продаж вырос на 11%, а в мае — на 9%. Несмотря на небольшое замедление темпов, сохранение положительной тенденции свидетельствует об устойчивом оживлении покупательской активности в данном сегменте», — говорится в обзоре.

В мае 2024-го в республике продали 21,6 тыс. единиц жилья, что более чем на 9% превышает апрельские показатели.

Наибольший рост продаж жилья отмечен в Самаркандской области — почти на 21%, в Андижанской и Наманганской областях — на 19,3% и 15% соответственно.

Рынок аренды жилья в Ташкенте

По сравнению с апрелем, в большинстве районов столицы существенных изменений цен не зафиксировано, рост составил лишь 1,2%.

«Средняя стоимость аренды за квадратный метр жилья в Ташкенте достигла 8,4 долл», — говорится в обзоре.

Самые дорогие съемные квартиры — в Мирабадском, Шайхантахурском и Яккасарайском районах: в среднем снять жилье там обойдется в $10,5 долл. за кв. м.

Более доступные варианты аренды ($6,4 за кв. м.) — в Учтепинском, Сергелийском и Бектемирском районах.

При этом, относительно апреля прошлого года, столичный рынок аренды уменьшился на 6,7%.

Вторичный рынок недвижимости

В мае цены на вторичное жилье по республике незначительно выросли (на 1,3%), тогда как в годовом выражении стоимость вторички увеличилась на 10,3%, что ближе к инфляционным показателям.

Таким образом, долгосрочный восходящий тренд в ценах на вторичное жилье сохраняется.

Дороже всего покупка вторички обойдется в Хорезмской, Ташкентской и Андижанской областях, где цены в среднем выросли на 18,7%.

В мае ценовая ситуация в Ташкенте не претерпела существенных изменений.

«Рост цен в столице в мае составил 1,1%, что соответствует показателю предыдущего месяца. В годовом выражении, по сравнению с маем 2023 года, рост цен на вторичном рынке жилья столицы составил 11,1%», — свидетельствуют данные, представленные в обзоре.

В разрезе районов Ташкента самые высокие темпы роста цен на вторичку в мае зафиксированы в Мирзо-Улугбекском, Чиланзарском и Учтепинском районах.

В среднем по этим трем районам повышение стоимости вторичного жилья составило 1,5%.

недвижимость