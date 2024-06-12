Жителей 26 улиц Калининграда предупредили об отключении горячей воды с 19 июня

С 19 июня по 2 июля из-за проведения профилактических работ приостанавливает работу районная тепловая станция «Балтийская», что станет причиной отключения горячего водоснабжения на 26 улицах Калининграда. Об этом сообщила пресс-служба МП «Калининградтеплосеть».
Отключение воды затронет потребителей по следующим адресам:
Багратиона, 1−13, 29, 48−56, 49 В, 58−64, 71, 99, 119−125, 127−133, 136−142, 144−154, 144А, 156−160.Большевистский переулок, 3.Железнодорожная, 33−41.Калинина пер., 3А, 4−10. пр. Калинина, 29−33.Калинина пл., 1−7, 28. Краснооктябрьская, 6−12, 11−15, 17.Ленинский пр-кт, 42Б, 83А-Д, 92, 94, 109А, 155А. Малый пер., 17.Мореходный пер., 4. Нансена, 35−49, 73, 80−86. Новый Вал, 18−24, 20, 26−30, 29−33.Ольштынская, 1, 5−7. Омская, 2−6А. Ореховая, 7−19. Парусная, 29−31. Полоцкая, 8, 10−14, 16−22, 64А. Портовая, 6, 17−27, 27А. Серпуховская, 18, 30, 30А, 46.Серпуховский пер., 2−12.Старопрегольская набережная, 2−8, 10−18.Суворова А., 23 В, 25, 25А, 25Б, 29, 40.Б. Хмельницкого, 16−22, 24−30, 25, 32−38, 34, 40−46, 53, 57−59, 61, 86. Чаадаева, 13−13А, 15−15А, 19−33, 35−37, 39.Эльблонгская, 1, 1−7, 2−12, 9−11, 13−17, 19, 21−27, 29, 31, 33−35, 37.Эпроновская, 1, 7−13, 15, 20, 21, 25−29, 33.
В пресс-службе также уточнили, что на плановый ремонт с 20 июня по 3 июля останавливаются малые котельные «Карташева, 10» и «Бассейная 35А».
В Калининграде начали отключать жилые дома от газоснабжения из-за отсутствия договоров.