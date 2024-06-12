Период ожидания: что будет с ценами на недвижимость в Казахстане

Обратная ситуация сложилась на вторичном рынке (перепродажа квартир), здесь снижение произошло в большинстве городов. Например в Алматы стоимость за квадратный метр снизилась на 6% до 582,8 тысяч тенге, в Актау на 14% (до 332,3 тысяч) в Талдыкоргане цены на перепродажу квартир снизились на 16% (до 344, 6 тысяч тенге). На этом фоне довольно сильно выделяется Атырау, где цены на вторичку выросли на 28,6% с 332 901 тысяч до 428 146 тысяч тенге.