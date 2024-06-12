В Самаре возобновили движение автобуса № 35

В Самаре местных жителей предупредили о восстановлении движения одного из автобусных маршрутов. Специалисты завершили дорожные работы, которые повлияли на транспортное сообщение.
По информации департамента транспорта Самары, дорожные ремонтные работы на указанном участке стартовали еще 7 июня. В это время автобус № 35 двигался по скорректированной схеме. К счастью, ремонт дорог завершили во вторник, 11 июня 2024 года. Автобус вернулся на предыдущий маршрут.
Теперь общественный транспорт вновь движется по улице Советской Армии и 8-й Радиальной в оба направления. Пассажирам стоит обратить внимание на движение автобуса перед поездкой.