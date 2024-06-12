В Самаре возобновили движение автобуса № 35

По информации департамента транспорта Самары, дорожные ремонтные работы на указанном участке стартовали еще 7 июня. В это время автобус № 35 двигался по скорректированной схеме. К счастью, ремонт дорог завершили во вторник, 11 июня 2024 года. Автобус вернулся на предыдущий маршрут.