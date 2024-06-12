Вырастет ли стоимость ж/д билетов из-за долгов КТЖ

По его словам, механизм повышения стоимости билетов не прорабатывается.
«Но в целом полагаю, что такой механизм можно отработать. Но это никоим образом не связано с погашением долга. Та доходная часть, которую получает КТЖ, составляет низкую долю. Основная доля доходов — транзитные перевозки. Стоимость билетов КТЖ не поднимал. Но из-за того, что расходная часть “Пассажирские перевозки” не покрывает доходную часть, государство субсидирует. Это примерно 23 млрд тенге. Государством субсидируемая часть — опять же деньги налогоплательщиков. Поэтому вопрос повышения стоимости билетов можно и нужно рассмотреть. Но сейчас, на данном этапе, повышение стоимости для пассажирских билетов не рассматривается», — дополнил он.
Также журналисты уточнили, какая должна быть стоимость у билетов, чтобы государство их не субсидировало?
«В прошлом году купили 118 вагонов, в этом — 140. Чтобы это все окупаемо было, стоимость билетов должна быть в три раза дороже. Понятно, что в первую очередь — условия для граждан. Поэтому государство субсидирует», — сказал он.
Ранее председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов сообщил, что КТЖ находится в «красной» зоне кредитного риска.