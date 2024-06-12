В Казахстане могут запустить производство лития

АСТАНА, 12 июн — Sputnik. Корейский институт геолого-геофизических и минеральных ресурсов проводит геологоразведку лития в Казахстане. Об этом в кулуарах Казахстанско-корейского бизнес-форума сообщил глава Минпрома Канат Шарлапаев, передает корреспондент Sputnik Казахстан.
В рамках бизнес-форума будет подписано несколько документов, отметил министр. Большая часть из них будет касаться индустриального сотрудничества и развития взаимоотношений с Кореей, в рамках редких и редкоземельных металлов.
«К примеру, корейский институт геолого-геофизических и минеральных ресурсов проводит геологоразведку редких металлов — лития в Казахстане», — сообщил он.
В случае успешного завершения работ, ведомство планирует провести переговоры по производству лития в Казахстане для электромобилей, уточнил Шарлапаев.
Также он отметил, что Корея — пятый по размеру крупнейший инвестор в Казахстане.
«В Казахстане уже реализуется ряд крупных пректов, KIA Motor Corporation компания, которая занимается производством автомобилей строит завод в Костанай. Сумма инвестиции составляет порядка 250 милионов долларов», — сказал министр.
Напомним, бизнес-форум проходит в рамках госвизита президента Южной Кореи Юн Сок Ёль.