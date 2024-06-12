Белстат рассказал, в какой отрасли больше всего выросли цены в мае

Цены производителей промышленной продукции в мае выросли на 0,4% к уровню апреля. При этом в сравнении с декабрем стоимость товаров промышленников выросла на все 4%. В том числе рост цен на инвестиционные позиции составил 0,5 и 2,8% соответственно. Для сравнения: промежуточные товары подорожали на 0,4% к апрелю и на 4,9% к декабрю. В это же время потребительские товары выросли в цене на 0,6 и 2,6% соответственно.



В сельском хозяйстве произведенная продукция в мае подешевела на 1%, но к декабрю выглядит подорожавшей на 2%. И если в растениеводстве наблюдался спад цен на 8,4% к апрелю и на 2,7% к декабрю, то в животноводстве зафиксирован подъем цен на 1 и 3,2% соответственно.