Белстат рассказал, в какой отрасли больше всего выросли цены в мае

Больше всего ожидаемо подорожали строительно-монтажные работы — 102,8 и 105,5% соответственно. Значимым был рост стоимости прочих работ и затрат, которые в сравнении с декабрем подскочили в цене на 6,3%.
Цены производителей промышленной продукции в мае выросли на 0,4% к уровню апреля. При этом в сравнении с декабрем стоимость товаров промышленников выросла на все 4%. В том числе рост цен на инвестиционные позиции составил 0,5 и 2,8% соответственно. Для сравнения: промежуточные товары подорожали на 0,4% к апрелю и на 4,9% к декабрю. В это же время потребительские товары выросли в цене на 0,6 и 2,6% соответственно.
В сельском хозяйстве произведенная продукция в мае подешевела на 1%, но к декабрю выглядит подорожавшей на 2%. И если в растениеводстве наблюдался спад цен на 8,4% к апрелю и на 2,7% к декабрю, то в животноводстве зафиксирован подъем цен на 1 и 3,2% соответственно.
Грузоперевозки всеми видами транспорта в мае подорожали на 1,1%, а к декабрю — на 5,3%.
Стоимость услуг связи для юрлиц и индивидуальных предпринимателей выросла с декабря 2023-го на 0,4%.