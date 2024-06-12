Названа самая дорогая проданная в мае минская квартира

«В мае прошла сделка по двухквартирному частному дому на улице Полярной. В квартире № 1 находится самый дешевый квадратный метр месяца — $600. Вся квартира площадью 71,7 квадратного метра была продана за $43 000. По квартире № 2 в том же доме прошла самая дешевая сделка мая: 36,4 квадратного метра покупатели приобрели за $32 000. Каждый метр обошелся в $879», — рассказала эксперт.