Названа самая дорогая проданная в мае минская квартира

Самой дорогой сделкой мая в Минске, сообщает «СБ. Беларусь сегодня», стала квартира на Ратомской улице: «Жилье площадью 197,7 квадратного метра без отделки купили за $357 000 — каждый метр обошелся новому владельцу в $1806». Для сравнения, стоимость рекордного «квадрата» в мае составила $3345.
Как добавила аттестованный риелтор Екатерина Благуш, которую цитирует издание, самая бюджетная сделка и самый дешевый квадратный метр в столице в мае находились по одному адресу, но не в одной квартире.
«В мае прошла сделка по двухквартирному частному дому на улице Полярной. В квартире № 1 находится самый дешевый квадратный метр месяца — $600. Вся квартира площадью 71,7 квадратного метра была продана за $43 000. По квартире № 2 в том же доме прошла самая дешевая сделка мая: 36,4 квадратного метра покупатели приобрели за $32 000. Каждый метр обошелся в $879», — рассказала эксперт.