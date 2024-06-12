В Узбекистане снова поднимут цены на железнодорожные билеты

Стоимость билетов на внутренние пассажирские поезда «Насаф», «Шарк» и «Узбекистан» увеличиваются на 25%. Для примера новые цены на маршрут Ташкент — Карши будут выглядеть следующим образом:
- Эконом — 178 250 сумов (сейчас 150 600 сумов);
- Бизнес — 262 805 сумов (сейчас 218 244 сумов).
Компания объясняет повышение цен введением дополнительных сервисных услуг в пассажирских поездах, обновлением и модернизацией составов, а также адаптацией станций к современным требованиям.
Напомним, что в январе сообщалось о повышении цен на железнодорожные билеты на 20%. При этом тарифы уже повышались на 44% в ноябре прошлого года.