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В Узбекистане снова поднимут цены на железнодорожные билеты

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. «Узбекистан темир йуллари» повышает цены на билеты с 1 июля этого года на все поезда кроме «Афросиаб», передает корреспондент Podrobno.uz.

Стоимость билетов на внутренние пассажирские поезда «Насаф», «Шарк» и «Узбекистан» увеличиваются на 25%. Для примера новые цены на маршрут Ташкент — Карши будут выглядеть следующим образом:

  • Эконом — 178 250 сумов (сейчас 150 600 сумов);
  • Бизнес — 262 805 сумов (сейчас 218 244 сумов).

Компания объясняет повышение цен введением дополнительных сервисных услуг в пассажирских поездах, обновлением и модернизацией составов, а также адаптацией станций к современным требованиям.

Напомним, что в январе сообщалось о повышении цен на железнодорожные билеты на 20%. При этом тарифы уже повышались на 44% в ноябре прошлого года.