Кому в Казахстане могут списать долги по кредитам

«Но определенную работу мы с ними будем вести и постепенно по тем заемщикам, у которых действительно есть финансовые сложности, они постепенно будут проводить работу по снижению долговой нагрузки. То есть одномоментно всем подряд они списывать не могут, это очень сильно бьет по их капиталу, поэтому это все будет планомерно осуществляться. Объективно и разумно подойдем и мы, и банки с МФО», — заверил спикер.